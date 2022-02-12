Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сделали совместное заявление на фоне информационного напряжения, которое возникло в последние дни вокруг потенциального вторжения России на территорию Украины.

Об этом сообщили в Минобороны.

Алексей Резников в первую очередь отмечает, что не стоит сравнивать 2014 год с нынешним временем, мол, слишком многое изменилось с тех пор — в лучшую сторону.

— Сейчас ситуация совсем другая. В Кремле это точно знают, и это важный элемент сдерживания. Сегодня у нас самая мощная армия в Украине за последние 15 лет и самая мощная армия в Европе, наше войско возглавляют боевые генералы и офицеры. Иловайск, Дебальцево оставили шрамы на его сердце, но закалили волю. Героическая оборона Донецкого и Луганского аэропортов, ежедневная защита десятков населенных пунктов — от Станицы Луганской до Широкино — сделали боевой дух несгибаемым. Каждый, кто хоть раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен — повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город. Не сомневайтесь, что ВСУ абсолютно готовы к отпору и не отдадут украинские земли, — подчеркнул министр обороны Украины.

Он отметил, что за месяц Украина получила почти 2 000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты. Министр обороны заверил, что ситуация в режиме 24/7 контролируется украинской разведкой, армией и дипломатами.

Кроме того, Алексей Резников опроверг заявления Кремля и главарей террористических «Л/ДНР» о силовом возвращении Донбасса путем наступления.

В то же время главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил о готовности ВСУ к любому сценарию развития событий.

— Мы постоянно повышаем свои оборонные возможности, слаженность подразделений и военное мастерство. Мы создали боевые порядки и успели в сжатые сроки развернуть Силы терробороны и вооружили их ПТРК и ПЗРК, проводим подготовку инструкторов-операторов ПТРК «Корсар» и «Стугна-П» для обучения личного состава Сил ТрО ВСУ. Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и должную подготовку. Поэтому готовы встретить врагов, и не с цветами, а со стингерами, джавелинами и NLAW. Welcome to hell!, — заявил Валерий Залужный.

Он заверил, что сейчас украинцам следует сохранять спокойствие — это будет лучшей поддержкой для ВСУ.

Напомним, что 11 февраля дипломаты сразу 8 стран опубликовали предостережение для своих граждан — им рекомендуется срочно покинуть пределы Украины на фоне новостей о возрастании рисков российского вторжения.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.

По информации издания The Guardian сообщает, президент США Джо Байден якобы сообщил лидерам НАТО и ЕС в телефонном разговоре, что президент России Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

В то же время советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпиады в Пекине — до 20 февраля.

Помимо этого спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду — 16 февраля.

12 февраля стало известно, что в Черное море и на полигоны боевой подготовки в рамках «начального этапа учения» вышли корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота РФ, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

Таке бывший посол Канады в Украине, дипломат Роман Ващук высоко оценивает возможность российского вторжения на украинскую территорию уже на следующей неделе.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии из-за усиления напряженности между Россией и Украиной призвало своих граждан, находящихся в Украине, немедленно выехать из страны.

В то же время Государственный департамент США приказал дипломатам, работающим не на критически важных должностях, выехать из посольства США в Киеве — в посольстве приостановят предоставление консульских услуг.

Однако посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ.