Мэр Николаева Александр Сенкевич записал видеообращение к российским солдатам. Он призвал их возвращаться к себе домой, иначе украинцы будут и дальше их жечь и убивать.

Городской голова рассказал, что в городе никогда не притесняли российскую культуру, улицы носят названия русских поэтов и деятелей, а сам он говорит и думает на русском языке.

— Хочу обратиться к российским солдатам. Вам говорят, что фашистский режим в Украине ведет враждебную политику в отношении своего народа. Но если бы это было правдой – разве так бы вас встречали жители украинских городов и сел? Сжигали бы они вас на ходу? Перекрывали бы собой дороги, чтобы не пропустить ваши танки? Вы в нашей стране не освободители, вы – убийцы и оккупанты. Вам говорят, что в Украине уничтожают русскую культуру? Так вот, я – мэр Николаева, который получал образование на русском языке, говорю по-русски с друзьями и думаю по-русски. Скажу вам, что в нашем городе есть улица Московская, улица Пушкинская и Фалеевская, это центральные улицы Николаева и их никто не переименовывал. В нашем городе работал Николаевский художественный академический русский драматический театр, - сказал он, добавив, что в день, когда Россия начала бомбить украинские города, коллектив театра отказался от слова «русский» и выступил за переименование.

Он добавил, что русскоязычные писатели теперь помогают волонтерам и ВСУ, а кто-то пошел в тероборону. Таким образом, сделал вывод мэр, россияне сами убивают русскую культуру, уничтожая украинские города.

— Это вы убиваете русскую культуру в Украине, это вы разрушаете инфраструктуру, построенную после Второй мировой войны. Вам говорят, что мы воюем против людей на Донбассе? Но это же наши граждане, это территория Украины и это ваши войска развязали там войну. И теперь, под вашей защитой, в центре Донецка во всем известной тюрьме «Изоляция» издеваются над гражданами Украины. Это ваша ракета вчера убила 10 человек на площади Свободы в центре Харькова, это ваша ракета прилетела в жилой дом в Херсоне, это ваша ракета сожгла самый большой самолет мира, который поднимал ваш орбитальный корабль «Буран» на орбиту, а во время пандемии коронавируса не раз доставлял в разные страны мира лекарства, защиту и оборудование, - отметил он.

Мэр подчеркнул, что РФ не сможет победить в этой войне, поскольку украинцы готовы защищать свою землю и родных от оккупантов.

— Русские солдаты, вам не победить в этой войне. Потому что Украину защищают не только тысячи военных, Украину защищает весь народ, каждый гражданин – мы сегодня едины как никогда. По вам будут стрелять, вас будут подрывать, вас будут жечь. Вас никто с цветами не встретят, - сказал он.

Он призвал их вернуться домой и наводить порядок в России, а не разрушать Украину.

— Мы воюем за наших матерей, жен и детей. За нашу землю. Вы воюете за Путина. Стоит ли за него умирать? Если да – добро пожаловать в ад, - резюмировал мэр Николаева.

Ранее глава военной администрации Виталий Ким показал, как в селе Маложеневка Еланецкого района Николаевщины местные жители отгоняют врага.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.