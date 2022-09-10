Украинские военные с начала сентября освободили от российских оккупантов уже почти 2000 километров территории.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 10 сентября.

— Движение наших воинов по разным направлениям фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории, — сказал он.

В то же время, как отметил Владимир Зеленский, российские оккупанты сейчас демонстрируют лучшее, что умеют, — бегут.

Накануне Владимир Зеленский сообщал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Известно, что ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освободили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.

Украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении — за 3 дня воины продвинулись на 50 километров.

Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать освобождение Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

Об успехах украинской армии уже однозначно высказывались со стороны Госдепа США.