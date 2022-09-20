Российские оккупанты в Запорожье намерены провести псевдореферендум о вхождении в состав России 23-27 сентября.

Об этом заявил так называемый «глава» оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

Евгений Балицкий заявил, что откладывать процедуру нет смысла.

— Сегодня я подписал постановление о проведении референдума о территориальной принадлежности Запорожской области. Он пройдет 23-27 сентября, – заявил оккупант.

Напомним, глава оккупационной «Администрации Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что подписал «указ» о проведении «референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации». Его оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября.

Он также объявил «добровольную» мобилизацию жителей временно оккупированной Херсонщины в ряды российской армии.

На фоне заявлений о псевдореферендумах, присоединении оккупированных территорий Украины к РФ, а также о принятии Госдумой поправок в Уголовный кодекс, на российских биржах наблюдается незаурядный обвал акций.