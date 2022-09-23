Жители Херсонщины, вынужденные покинуть дома из-за российской оккупации, также вышли на акцию с призывом игнорировать псевдореферендум, которым РФ собирается присоединить к себе юг Украины.

Видеозапись обращения херсонцев есть в распоряжении «НикВести».

— Мы, жители Снигиревщины, Херонщины, призываем наших братьев, земляков, не поддерживать оккупационные власти, не идти на сотрудничество с оккупантами и ни в коем случае не голосовать за присоединение наших земель — Снигиревщины и Херонщины — к территории Российской Федерации, потому что Херсон и Снигиревщина, то Украина. Слава Украине! – говорят украинцы в своем обращении.

Как известно, с такой же инициативой обратились жители Снегиревки , которые также были вынуждены покинуть дома из-за российской оккупации.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты решили «включить» в состав захваченной Херсонской области город Снигиревка и село Александровка Николаевской области, чтобы их жители «проголосовали» на фейковом «референдуме».

Напомним, бывший николаевский журналист, сепаратист Юрий Барбашов, выполняющий обязанности председателя оккупационной администрации Снигиревки, заявил, что местные жители «в восторге от референдума» , который вскоре планирует проводить Россия.

Отметим, что по данным главы Николаевской ОВ Виталия Кима, участие в референдумах на юге собираются принимать 8-10% жителей.

На сегодняшний день во временно оккупированной Снегиревке Николаевской области остается около 2 тысяч человек. По данным Госстата, в 2020 году в Снигиревке проживало 12 тысяч 432 человека.

Ранее глава оккупационной «Администрации Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что подписал «указ» о проведении «референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации».