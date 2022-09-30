Сенатор-республиканец США Линдси Грэм заявил, что в случае ядерного удара России по Украине Америка будет рассматривать это как широкомасштабное нападение на НАТО.

Об этом он сказал в выступлении, выступая во время заседания под названием «От Нюрнберга до Украины: ответственность за военные преступления и преступления против человечества», передает Dikgazete.

Республиканец США подчеркнул, что Америка должна как можно быстрее принять меры по противостоянию ядерного шантажа главы Кремля Путина.

— Если (президент России, – прим.) Путин продолжит угрожать Украине и применит ядерное оружие, мы будем считать это широкомасштабным нападением на НАТО. Радиация влияет не только на Украину, но и на всю Европу, – заявил американский сенатор.

Он добавил, что у российского ядерного удара будут катастрофические последствия не только для Украины, но и для всего мира.

— Мы должны немедленно противостоять этому шантажу. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, если Россия применит ядерное оружие в Украине, это будет иметь разрушительные последствия, и он был прав, – заметил сенатор США.

Напомним, что в связи с последними угрозами Кремля о возможной защите российских территорий «всеми видами оружия" США усилили отслеживание любых действий российских военных или сообщений , которые могут говорить о том, что Путин отдал приказ применить ядерное оружие.