Президент Владимир Зеленский сообщил, что попросил канцлера председательствующей ныне в Большой Семерке Германии срочно созвать заседание группы из-за массовых ракетных ударов России по Украине 10 октября.
Об этом он написал в Twitter.
«Договорились с Олафом Шольцем, канцлером председательствующей в G7 Германии о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ», — отметил Владимир Зеленский.
Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.
Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.
Утром россияне выпустили по Украине уже 75 ракет, 41 из них обезврежены ПВО, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что попросил канцлера председательствующей ныне в Большой Семерке Германии срочно созвать заседание группы из-за массовых ракетных ударов России по Украине 10 октября.
Об этом он написал в Twitter.
«Договорились с Олафом Шольцем, канцлером председательствующей в G7 Германии о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ», — отметил Владимир Зеленский.
Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.
Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.
Утром россияне выпустили по Украине уже 75 ракет, 41 из них обезврежены ПВО, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.