Президент Владимир Зеленский сообщил, что попросил канцлера председательствующей ныне в Большой Семерке Германии срочно созвать заседание группы из-за массовых ракетных ударов России по Украине 10 октября.

Об этом он написал в Twitter.

«Договорились с Олафом Шольцем, канцлером председательствующей в G7 Германии о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ», — отметил Владимир Зеленский.

Как сообщалось, в результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, произошли взрывы в Киеве, Житомире и Хмельницком. Также взрывы прогремели и в других городах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России две цели сегодняшних массированных ракетных ударов. Первая – уничтожить энергетическую систему Украины, вторая – нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

Утром россияне выпустили по Украине уже 75 ракет, 41 из них обезврежены ПВО, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.