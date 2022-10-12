12 жовтня триває 231-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.

Вогневого впливу зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Велике Артакове, Давидів Брід, Благодатівка, Сухий Ставок, Широке, Тернові Поди, Солдатське, Правдине та Мирне.

В свою чергу, ЗСУ звільнили ще 5 населених пунктів на Херсонщині, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Йдеться про Нововасилівку, Новогригорівку, Нову Кам’янку, Трифонівку та Червоне в Бериславському районі.

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Вранці на Миколаївщині збили ще 9 дронів-камікадзе «Shahed-136», повідомляє повітряне командування «Південь».

В Росії заявили, що затримали вісьмох підозрюваних у справі про вибух на Кримському мосту, серед яких є українці.

Відзначається, що у рамках кримінальної справи про вибух на Кримському мосту затримано п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, які брали участь у підготовці злочину, заявляють у ФСБ.

Також там заявили, що організатором операції на Кримському мості нібито було Головне управління розвідки Міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.

«За даними відомства, вибуховий пристрій закамуфлювали у рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 тонни, на початку серпня відправили з порту Одеси до болгарської Русі. До переправки вантажу було залучено громадян України, Грузії та одного громадянина Вірменії», — йдеться у повідомленні.

Українські захисники зниили пункт управління та вузол зв’язку росіян на Херсонщині, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Авіатори ЗСУ нанесли 9 авіаційних ударів переважно армійською авіацією по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Бериславщині і в Миколаївському районі.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено 23 окупанти, вантажний і броньований автомобіль, ударний БпЛА типу «Шахед», склад боєприпасів неподалік Дудчан, пункт управління та вузол зв’язку в районі Суханового.

Суттєво пошкоджено 2 ворожі самохідні артилерійські установки «Гвоздика» та БТР.