Федеральная служба безопасности России объявила, что задержала восемь подозреваемых по делу о взрыве на Крымском мосту, среди которых есть украинцы.

Об этом пишет «Интерфакс».

В рамках уголовного дела о взрыве на Крымском мосту задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления, заявляют в ФСБ.

Также там заявили, что организатором операции на Крымском мосту якобы было Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

«По данным ведомства, взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонны, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении», — говорится в сообщении.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Президенту РФ Владимиру Путину сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Позже в РФ заявили, что следствие установило данные грузового автомобиля и его владельца, взорвавшего Крымский мост.

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.

Он также сообщил, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.