Фото: Костянтин Ліберов

22 жовтня триває 241-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них — Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве, повідомляє Генштаб.

Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв, інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 21 жовтня, російські окупанти проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.

В місті Енергодар Запорізької області російські військові грабують залишені квартири та готелі в яких проживали.

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Авіація ЗСУ відпрацювала 10 ударів по скупченню техніки противника й опорних пунктах в Бериславському і Баштанському районах, по позиціях систем ворожої протиповітряної оборони — ще й в Каховському, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 220 вогневих завдань.

Забезпечено втрати ворога в кількості:

17 окупантів

реактивна система залпового вогню «Град»

танк

міномет

3 одиниці авто-бронетехніки

3 склади боєприпасів в Бериславському районі.

Пошкоджено ще 6 броньованих автівок і 2 міномети. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.