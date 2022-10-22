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В результате вражеских ударов в субботу пострадали объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.
Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба за 22 октября.
«В течение текущих суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства «Shahed-136». 20 крылатых ракет и 11 БПЛА нашим защитникам удалось сбить. Вражеские удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей», — говорится в сообщении.
Вместе с тем противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области.
Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атаковали объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщили в «Укрэнерго».
В результате массированного обстрела страны утром 22 октября в Николаевской области без света остались 188 тысяч 400 абонентов. Всего в Украине без электроснабжения почти 1,5 миллиона потребителей.
К вечеру 22 октября в Николаеве возобновили электроснабжение.
В результате вражеских ударов в субботу пострадали объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.
Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба за 22 октября.
«В течение текущих суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства «Shahed-136». 20 крылатых ракет и 11 БПЛА нашим защитникам удалось сбить. Вражеские удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей», — говорится в сообщении.
Вместе с тем противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области.
Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атаковали объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщили в «Укрэнерго».
В результате массированного обстрела страны утром 22 октября в Николаевской области без света остались 188 тысяч 400 абонентов. Всего в Украине без электроснабжения почти 1,5 миллиона потребителей.
К вечеру 22 октября в Николаеве возобновили электроснабжение.