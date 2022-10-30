Николаевский городской голова Александр Сенкевич в конце мая – начале июня запретил посещать аппаратные совещания директору КП «Николаевская ритуальная служба» Александру Сагайдаку, подозреваемому в шпионаже в пользу РФ.

Об этом рассказал первый заместитель мэра Виталий Луков в интервью ТРК «НИС-ТВ».

Заместитель рассказал, что задержание Александра Сагайдака не было для него особенно большим изумлением, ведь своим отношением к полномасштабному вторжению РФ на территорию Украины директор КП уже вызвал подозрения у многих работников горсовета.

– Это не было особенно большим удивлением. Потому что с июня Александр Федорович запретил этому человеку посещать аппаратные совещания, поскольку в марте-апреле во время общения с ним большинство работников видели оценку ситуации с его стороны, ну… Мы это списывали на возможно некую неопытность, недостаточность какой-то информации или даже ума, простите. Но это не является причиной увольнения. Мы ведь еще не знаем, кто дал информацию службам и сколько нужно было времени, чтобы собрать все доказательства. Я официально заявляю, и Александр Федорович об этом говорил, что с конца мая или начала июня этот человек был удален из аппаратных совещаний, где мы обсуждали специфические моменты жизнедеятельности и обороны города. Он их не посещал. Он был в нашей Рации, это нужно для его службы. Но то, что мы обсуждаем в эфире – это не секретная информация. Николаевцы все слышат, где и когда прилетает. Он нам нужен был как руководитель организации, чтобы выполнять свою работу. Нам не нужно быть безразличным к людям, которые рядом с нами, к информации, которую мы имеем. Правоохранительная система делает свое дело, если ей своевременно сообщать, – сказал Виталий Луков.

Напомним, Александр Сагайдак был задержан и объявлено ему подозрение 21 октября. Во время задержания присутствовал мэр Николаева Александр Сенкевич, поскольку хотел «посмотреть этому подонку в глаза».

Позже Центральный районный суд Николаева арестовал подозреваемого в государственной измене без возможности внесения залога.