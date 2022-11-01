Из морских портов Одесской области 1 ноября вышли три судна с украинским зерном.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Телеграмме со ссылкой на Твиттер Минобороны Турции.

— Три корабля с зерном во вторник, 01.11.2022 г., покинули украинские порты, — говорится в сообщении.

Напомним, ООН, Турция и Украина согласовали на понедельник, 31 октября, план передвижения для 14 судов, находящихся в турецких водах, в рамках зерновой сделки.

При этом Украина вынужденно приостановила экспорт зерна из морских портов из-за саботажа договоренностей со стороны России.

Украинская сторона не закрывала коридор даже, несмотря на российские атаки 23 июля (на следующий день после подписания инициативы) и 23 сентября на порт «Одесса», а также несмотря на недавние атаки на энергетическую инфраструктуру, которые обесточили портовую инфраструктуру. Россия же решила приостановить действие договора из-за обстрела кораблей в бухте оккупированного Севастополя.

Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал РФ вернуться к «зерновому соглашению».