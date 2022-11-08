Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что слова гауляйтера Кирилла Стремоусова относительно подготовки к наступлению на Николаев, не соответствуют действительности.

Об этом он заявил во время брифинга в медиацентре «Украина – Укринформ».

Отметим, что последние недели Кирилл Стремоусов распространяет информацию, что якобы россияне планируют перейти в «наступление на Николаевском и Одесском направлении».

—У него (Кирилла Стремоусова, — прим.) обычно словесный понос. Поэтому я не воспринимаю то, что он говорит. Он говорит, что в голову придет. Это все, конечно, не так. Затишье перед бурей, это он о себе говорит. Наши войска отрабатывают хорошо ежедневно, каждую ночь по складам, логистике и передовым линиям врага. У них там совсем не тишина, – отметил он.

Напомним, что заместитель председателя оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов открыто обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу в неудачах, которые терпит российская армия, в частности на Херсонском направлении фронта войны в Украине.

Также сообщалось, что неоднократно заявлявший Кирилл Стремоусов, что «Россия в регионе навсегда», уже в этом сомневается.

Напомним, что сетью распространяется дезинформация якобы от имени пресс-офицера Николаевской ОВД Дмитрия Плетенчука об эвакуации местного населения.

Ранее Кирилл Стремоусов уверял, что продвижение ВСУ на юге вообще не беспокоит россиян , и потому у них никакой тревоги нет. Просит «верить ему».