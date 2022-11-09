Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что о выводе российских войск из Херсона можно будет говорить только когда над городом поднимется украинский флаг.

Об этом он сказал в комментарии для Reuters.

— Пока рано говорить о выводе российских войск из Херсона. Часть остается в городе, и в регион взимается дополнительная российская рабочая сила, — отметил Михаил Подоляк.

Он добавил, что Украина не обращает внимания на российские заявления, потому что их слова и действия отличаются.

— Пока украинский флаг не развевается над городом Херсоном, нет смысла говорить об отступлении России, — резюмировал он.

Напомним, вечером 9 ноября российский генерал Сергей Суровикин, командующий вражескими войсками в Украине, и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявили о сдаче Херсона и уходе оккупационных войск на левый берег Днепра.

При этом на Херсонщине за последние сутки россияне разрушили как минимум 11 мостов и переправ. По сообщению местных жителей и военных, мосты взорвали сами оккупанты для замедления продвижения ВСУ.

Ранее глава Николаевской ОВА, комментируя ситуацию в Снегиревке, рассказал, что кафиры ведут перегруппировку.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян, выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.

Кроме того, была информация, что российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей: долгих боев или прикрытия для выхода из региона.