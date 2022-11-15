С 18:00 14 ноября до 18:00 15 ноября в Николаевской области не было зафиксировано ни одного прилета.

Такие сутки выдались впервые с 6 июля, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— У нас есть ежедневный контроль над прилетами в области. Сегодня 15 ноября впервые с 6 июля подали, что прилетов по всей области не было в сутки. 18:00 - контрольное время, - написал он.

Ранее сообщалось, что во вторник, 15 ноября, российские войска выпустили по Украине около сотни ракет.

Напомним, россияне осуществили массовый пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95. Часть из них была сбита ПВО, часть попала в объекты энергетической инфраструктуры.

Также Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.

Кроме того, после ударов по Украине Молдова перестала получать электроэнергию из Румынии, после чего в некоторых регионах страны пропал свет.