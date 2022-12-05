Россияне продолжают свозить на временно оккупированные территории своих учителей для русификации украинских детей.

Недавно в оккупированный Мелитополь завезли педагогов из Дагестана, сообщает Центр национального сопротивления.

Эти учителя должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой и продвижением российских нарративов в находящихся в оккупации школах. По данным Центра, россияне привлекают дагестанских учителей к такой работе, обещая им повышенные зарплаты и льготы как участникам боевых действий.

Такая «иммиграция» обусловлена тем, что украинские учителя отказываются сотрудничать с оккупантами и учить детей по российской школьной программе.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Мариуполе российская армия обустраивает склад боеприпасов вблизи одной из местных школ.