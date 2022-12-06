Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что по решению городского совета из публичного пространства города уберут памятники деятелям российской культуры и истории, в частности Пушкину, Горькому Ломоносову.

Об этом он сообщил в Telegram.

— Сегодня исполком горсовета Днепра самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль». Пусть пока постоят там, — отметил он

Борис Филатов объяснил, что горсовет принял решение самостоятельно перенести памятники, поскольку на неоднократные обращения с просьбой определить объекты культурного наследия и исключить из их перечня памятники, связанные с бывшим СССР и страной-агрессором, Минкульт не отреагировал.

Напомним, что в Николаеве неизвестные облили красной краской памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Одесский городской совет во время заседания сессии 30 ноября наконец-то поддержал решение демонтировать и перенести памятник «Учредителям Одессы» в центре со скульптурой Екатерины II и памятник Александру Суворову.

Также напомним, что в Николаеве вечером 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.

Вицемер Николаева Виталий Луков пообещал, что после окончания российско-украинской войны в Николаеве будет установлен новый памятник погибшим правоохранителям.

После этого 3 ноября в Ингульском районе был взорван обелиск «Скорбная мать» на братской могиле погибших во Второй мировой войне.

Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал подрывы памятников советского происхождения в Николаеве. Он осудил такие действия и отметил, что освобождение от «всего, что навязывала нам Россия» нужно законным путем.