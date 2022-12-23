В Николаевской области оккупанты существенно повредили заводы по переработке фруктов, овощей и производству соков ТМ «Сандора‎».

Продукция временно производится в Румынии и Польше, пишет UkrAgroConsult .

Отмечается, что производственные мощности «Сандора» получили существенные повреждения во время обстрелов города российскими захватчиками. Компания работает над возобновлением производства.

— Два завода компании, которые находятся в Николаевской области и производили до войны соки, напитки и снеки, до сих пор не работают из-за необходимости проведения восстановительных работ и высоких рисков безопасности для сотрудников, — сообщила руководитель отдела корпоративных коммуникаций PepsiCo в Украине Алина Матковская.

Отмечается, что поэтому компания переориентировалась на поставки продукции из соседних стран, обеспечив присутствие широкого ассортимента на полках магазинов.

Напомним, в рамках проекта Укрзализныци «Поезд к победе» украинские художники изобразили на семи пассажирских вагонах определенные сюжеты. Каждый из них посвящен региону, который находится во временной оккупации и подвигам людей , сопротивляющихся оккупантам.