Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони заявила, что намерена посетить Украину в начале следующего года.

Об этом сообщает VOA.

— Я позвоню (президенту Украины) Зеленскому, чтобы передать мои пожелания и организовать эту поездку, которую я намерен совершить в первые месяцы следующего года, – сказала Мэлони во время программы на итальянском телевидении.

Напомним, президент США Джо Байден пока не планирует посещать Украину с визитом по соображениям безопасности.