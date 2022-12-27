В ночь на севере Косово, где в последние недели обострилась напряженность между правительством и этнической сербской общиной, появились новые блокпосты.

Косовская полиция сообщила балканской службе «Радио Свобода» 27 декабря, что два новых блокпоста построили в Митровице и Звечани.

- На севере страны в течение ночи преступные лица/группировки продолжали собирать тяжелые транспортные средства, что еще больше препятствует свободному передвижению, - сообщили в полиции.

Напомним, на севере Косово рядом с патрулем KFOR (миссия НАТО в этом частично признанном государстве) раздались выстрелы , где местные сербы установили блокпосты на дорогах.

Местные сербы, население которых составляет около 50 тысяч человек на севере Косово, построили баррикады после того, как 10 декабря полиция арестовала бывшего сербского полицейского по обвинению в нападении на правоохранителей, действовавших во время предыдущей акции протеста.

Ранее сообщалось, что Косово готовится в ближайшие дни подать официальную заявку на вступление в Европейский Союз.

Премьер-министр Косово Альбин Курти предупреждает, что усиление напряженности в отношениях между его страной и Сербией в пользу только Путина.