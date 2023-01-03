В плену России находятся 3,4 тысяч украинских военных и гражданских, по меньшей мере 15 тысяч считаются пропавшими без вести во время полномасштабной войны.

Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая, передает Общественное.

—15 тысяч - граждан Украины пропавших без вести (военные и гражданские), 3,4 тысячи - подтвержденных Россией в плену (военные и гражданские), - сообщила она.

Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что речь идет о 3,4 тысячах именно военнослужащих, эта информация не соответствует действительности.

Напомним, что в новогодний вечер, 31 декабря, домой из плена вернулись 7 морских пехотинцев 36 отдельной бригады морской пехоты имени базирующегося в Николаеве контр-адмирала Михаила Билинского.