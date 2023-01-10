Украинская авиация 9 января «нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов».

Об этом в утренней сводке 10 января сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

— Также наши воины сбили 2 вражеских разведывательных БПЛА типа «Орлан». Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 2 позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов, - говорится в сообщении.

Напомним, утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева.

В результате обстрела Очакова повреждены около 50 объектов. Начали поступать сообщения о пострадавших, в числе которых дети. Некоторых госпитализировали в больницы Николаева.

Позже стало известно, что российские оккупанты обстреливали Очаков на протяжении крылатых ракет и из РСЗО. По состоянию на вечер 9 января количество раненых увеличилось до 15 человек, в том числе двухлетний ребенок.