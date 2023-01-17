Николаевский городской голова Александр Сенкевич поддержал инициативу по лишению мандатов народных депутатов, избранных от запрещенной политической партии «Оппозиционная платформа — При жизни».
Такое мнение мэр Николаева высказал в комментарии НикВести.
— Ну и пусть им нету! Я считаю, что те отбросы, которые сидели в Верховной Раде и работали против государства Украина, у нас есть полное право лишить их мандатов, чтобы они не влияли на развитие нашего государства, особенно во время войны. Потому что это российские агенты влияния, сидевшие здесь и занимавшиеся вопросами, ломали нам возможность законотворчества и так далее. Это касается депутатов Верховной Рады Украины, большинство из которых сегодня находятся даже за границей, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким также выразил позицию, что народные депутаты Верховной Рады Украины IX созыва, избранные от «Оппозиционной платформы — При жизни», должны быть лишены мандатов.
Как известно, 13 января Верховная Рада лишила мандатов пятерых пророссийских депутатов - Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксенова.
По состоянию на 16 января В Верховной Раде уже собрано 150 подписей депутатов по вопросу лишения мандатов ряда нардепов ОПЗЖ и других партий. Об этом заявил нардеп от фракции «Слуга народа» Олег Дунда.
Отметим, что согласно регулярно проводимым в Украине опросам, более 90% украинцев требуют избавить мандатов депутатов разных уровней от запрещенных пророссийских партий.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич поддержал инициативу по лишению мандатов народных депутатов, избранных от запрещенной политической партии «Оппозиционная платформа — При жизни».
Такое мнение мэр Николаева высказал в комментарии НикВести.
— Ну и пусть им нету! Я считаю, что те отбросы, которые сидели в Верховной Раде и работали против государства Украина, у нас есть полное право лишить их мандатов, чтобы они не влияли на развитие нашего государства, особенно во время войны. Потому что это российские агенты влияния, сидевшие здесь и занимавшиеся вопросами, ломали нам возможность законотворчества и так далее. Это касается депутатов Верховной Рады Украины, большинство из которых сегодня находятся даже за границей, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким также выразил позицию, что народные депутаты Верховной Рады Украины IX созыва, избранные от «Оппозиционной платформы — При жизни», должны быть лишены мандатов.
Как известно, 13 января Верховная Рада лишила мандатов пятерых пророссийских депутатов - Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксенова.
По состоянию на 16 января В Верховной Раде уже собрано 150 подписей депутатов по вопросу лишения мандатов ряда нардепов ОПЗЖ и других партий. Об этом заявил нардеп от фракции «Слуга народа» Олег Дунда.
Отметим, что согласно регулярно проводимым в Украине опросам, более 90% украинцев требуют избавить мандатов депутатов разных уровней от запрещенных пророссийских партий.