Николаевский городской голова Александр Сенкевич поддержал инициативу по лишению мандатов народных депутатов, избранных от запрещенной политической партии «Оппозиционная платформа — При жизни».

Такое мнение мэр Николаева высказал в комментарии НикВести.

— Ну и пусть им нету! Я считаю, что те отбросы, которые сидели в Верховной Раде и работали против государства Украина, у нас есть полное право лишить их мандатов, чтобы они не влияли на развитие нашего государства, особенно во время войны. Потому что это российские агенты влияния, сидевшие здесь и занимавшиеся вопросами, ломали нам возможность законотворчества и так далее. Это касается депутатов Верховной Рады Украины, большинство из которых сегодня находятся даже за границей, - сказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич считает, что нардепов от ОПЗЖ нужно избавить от мандатов

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким также выразил позицию, что народные депутаты Верховной Рады Украины IX созыва, избранные от «Оппозиционной платформы — При жизни», должны быть лишены мандатов.

Как известно, 13 января Верховная Рада лишила мандатов пятерых пророссийских депутатов - Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксенова.

По состоянию на 16 января В Верховной Раде уже собрано 150 подписей депутатов по вопросу лишения мандатов ряда нардепов ОПЗЖ и других партий. Об этом заявил нардеп от фракции «Слуга народа» Олег Дунда.

Отметим, что согласно регулярно проводимым в Украине опросам, более 90% украинцев требуют избавить мандатов депутатов разных уровней от запрещенных пророссийских партий.