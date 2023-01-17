Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) открыло постоянную миссию организации на Ровенской атомной электростанции.

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter .

— В Украине стало больше экспертов МАГАТЭ. Сегодня я открыл Миссию поддержки и помощи МАГАТЭ на Ровенской АЭС, – сообщил он.

Гросси добавил, что в ближайшие дни миссии МАГАТЭ появятся на всех украинских АЭС.

— Они предоставят техническую помощь и помогут снизить ядерную опасность во время продолжающегося конфликта, - сообщил он.

Напомним, вчера на Южноукраинской атомной электростанции Николаевской области разместили постоянную миссию МАГАТЭ.