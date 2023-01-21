Виктор Пинчук, Тони Блэр и Александр Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич по итогам проходившего в швейцарском Давосе Всемирного экономического форума опубликовал совместное фото с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром и украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.

Соответствующая публикация появилась в Инстаграмме Александра Сенкевича.

«Как же круто, что Николай прозвучал у Давосы. Как город героев, который выстоял перед врагом и не дал армии террористов пройти дальше. Да, российская агрессия нанесла нам очень много вреда. Но мы все отстроим! Ради наших детей и в память о тех, кто уложил свои жизни, защищая Украину», - подписал фото мэр Николаева.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, о чем шла речь во время панельной дискуссии с его участием на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Мэр Николаева Александр Сенкевич на Всемирном экономическом форуме в Давосе в очередной раз заявил, что не хочет, чтобы местные чиновники распоряжались деньгами иностранных партнеров, выделяемых на восстановление.