Мэр Александр Сенкевич прокомментировал ликвидацию некоторых детских библиотек. По его словам, речь идет не об их закрытии, а об объединении взрослой и детской библиотечных систем, что приведет к уменьшению количества управленческого персонала.

Об этом он сказал во время прямого в соцсетях 27 января, пишут НикВести.

Как сообщалось ранее, в Николаеве планируется оптимизировать работу библиотек – шесть заведений ликвидируют и два реорганизуют.

Такая новость вызвала негодование у николаевцев. К примеру, в список ликвидации попала единственная специализированная детская библиотека на весь Корабельный район. Местная жительница Александра Яновска отметила, что это заведение активно посещают дети.

— Нет, это не маленькая старенькая избушка со старыми пыльными книгами, а современное детское пространство! В этой библиотеке вы найдете новые книги, компьютеры, игровые зоны и зоны отдыха… Для скептиков скажу сразу, что современные дети в библиотеки ходят, ведь там можно не только выбрать книгу, но и посетить кружки, праздничные развлекательные программы и другие тематические мероприятия, – написала она.

Детская библиотека в Корабельном районе

Александра Яновская добавила, что после разрушения россиянами ДК в Корабельном районе почти не осталось мест, где дети могут проводить время с пользой.

— Да, сейчас в стране война и казалось бы есть вопросы важнее, но мы должны смотреть в будущее, и думать о том, что мы предложим нашим детям после победы. Где они смогут провести время в Корабельном районе? В ДК в котором было множество детских секций и который разрушен российской ракетой? Конечно можно пообщаться с друзьями в школе, но уже две школы района не подлежат восстановлению! Так что давайте использовать слоган «лучше всего детям» искренне имея это в виду и сохраним детям их безопасное пространство! – добавила она.

Александр Сенкевич в прямом эфире пообещал, что библиотеки не будут закрывать, а библиотечная реформа предполагает лишь сокращение управленцев и админперсонала.

— Большая проблема, когда люди начинают: «Доколе? Когда же? Да что вы там?». Немного нужно разобраться, что произошло. Раньше было две библиотечные системы – взрослая и детская. Они имели свою структуру, органы управления и так далее. Кстати, в библиотеки до сих пор кто-то ходит, и они уже превратились не столько в библиотеки, сколько в пространства, где люди обмениваются информацией, получают образование и так далее. Так вот происходит объединение двух библиотечных систем и ликвидация детской. Но библиотеки продолжают существовать, мы будем давать финансирование, – сказал он.

Он напомнил, что в Николаеве также планируют объединить некоторые спортшколы, чтобы сэкономить на зарплатах руководству.

— Но это не означает закрытия. Просто вместо двух директоров, двух главных бухгалтеров будет один директор — минус одна большая зарплата и три вспомогательных. То есть, количество тренеров не уменьшаем, библиотекарей не уменьшаем, а руководителей каких-то неизвестных систем, — отметил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из четырех детских спортивных школ планируется создать две. Речь идет о том, чтобы присоединить школу №7 к школе по единоборствам, а школу №1 к «Победе».