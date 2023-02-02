Европейский Союз запустит программу гуманитарного разминирования в 25 миллионов евро.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмигаль после встречи с Высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем.

По словам украинского премьера, это важный компонент нашего восстановления, который позволит возвращать нормальную жизнь в деоккупированные от российских террористов общины.

— Поблагодарил за последовательную поддержку Украины, увеличение бюджета Европейского фонда мира на 2 млрд евро, а также тренировочную миссию для украинских военных. Рассчитываем на ее расширение. Подчеркнул, как важно продолжать давление на экономику России и ввести 10 пакет европейских санкций, что, в частности, должен включать ядерную сферу и государственную компанию «Росатом», – отметил Шмигаль.

Напомним, что заминированная территория — это одна из самых больших проблем на сегодняшний день в Николаевской области. В общей сложности около 20% территории региона нуждаются в обследовании и разминировании.

Организация объединенных наций выделит 4 миллиона долларов на закупку средств для разминирования территории Николаевской области.

Ранее глава ОВА Виталий Ким сообщал, что главная опасность деоккупированных территорий Николаевской области состоит в их заминированности. Для того чтобы их полностью разминировать может уйти не один десяток лет.

Напомним, освобожденные территории бывшего Снегиревского района очень сильно заминированы. Глава местной военной администрации Иван Кухта не уверен, что сельхозугодия близ Снигиревки успеют разминировать до весны.