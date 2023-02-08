В Николаеве при поддержке Датского совета по делам беженцев откроют офис по координации гуманитарной помощи на юге Украины.
Об этом сообщили в Датском совете по делам беженцев на странице в Faсebook.
Как известно, Датский совет по делам беженцев поддерживает Николаев уже несколько месяцев, предоставляя очистные станции для воды, а также материалы для аварийного ремонта домов.
- Я увидела разрушение в жилых районах, школах и критической инфраструктуре. Я видела ракеты, торчащие из земли вблизи домов и заставляющие задуматься, какие еще взрывоопасные остатки войны остаются под снегом. Потребность в безотлагательной и долгосрочной гуманитарной поддержке очевидна, – подчеркнула генеральный секретарь Датского совета по делам беженцев Шарлотта Сленте.
Как сообщалось, правительство Дании выразило готовность помочь Николаеву восстановить разрушенную инфраструктуру. В Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева. Он отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.
Делегацию из Дании, посетившую Николаев 30 января, поразили разрушения, вызванные российской агрессией.
В Николаеве при поддержке Датского совета по делам беженцев откроют офис по координации гуманитарной помощи на юге Украины.
Об этом сообщили в Датском совете по делам беженцев на странице в Faсebook.
Как известно, Датский совет по делам беженцев поддерживает Николаев уже несколько месяцев, предоставляя очистные станции для воды, а также материалы для аварийного ремонта домов.
- Я увидела разрушение в жилых районах, школах и критической инфраструктуре. Я видела ракеты, торчащие из земли вблизи домов и заставляющие задуматься, какие еще взрывоопасные остатки войны остаются под снегом. Потребность в безотлагательной и долгосрочной гуманитарной поддержке очевидна, – подчеркнула генеральный секретарь Датского совета по делам беженцев Шарлотта Сленте.
Как сообщалось, правительство Дании выразило готовность помочь Николаеву восстановить разрушенную инфраструктуру. В Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева. Он отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.
Делегацию из Дании, посетившую Николаев 30 января, поразили разрушения, вызванные российской агрессией.