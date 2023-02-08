В Николаеве при поддержке Датского совета по делам беженцев откроют офис по координации гуманитарной помощи на юге Украины.

Об этом сообщили в Датском совете по делам беженцев на странице в Faсebook.

Как известно, Датский совет по делам беженцев поддерживает Николаев уже несколько месяцев, предоставляя очистные станции для воды, а также материалы для аварийного ремонта домов.

- Я увидела разрушение в жилых районах, школах и критической инфраструктуре. Я видела ракеты, торчащие из земли вблизи домов и заставляющие задуматься, какие еще взрывоопасные остатки войны остаются под снегом. Потребность в безотлагательной и долгосрочной гуманитарной поддержке очевидна, – подчеркнула генеральный секретарь Датского совета по делам беженцев Шарлотта Сленте.



Помощь Николаеву оказывается благодаря финансовой поддержке Датского агентства международного развития.

глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что Дания собирается открыть консульство в Николаеве. Ранее