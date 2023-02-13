Сегодня, 13 февраля, в Очаков были переданы первые два бетонных укрытия от международного благотворительного фонда Gobel Foundation. Их установили у остановок городского общественного транспорта.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram.

— Каждое мобильное сооружение изготовлено из армированного бетона и рассчитано на 12 сидячих мест. Стены толщиной 25 см и потолок 30 см могут оградить от обломков ракет или кассетных бомб весом до 30 кг при скорости 400 м/с, – написал Виталий Ким.

Он также сообщил, что из-за частых обстрелов города, потребность в бетонных укрытиях сейчас велика как никогда, и подчеркнул, что в планах и дальше помогать Очакову.

Напомним, что в Николаеве за средства городского бюджета изготовили 14 временных укрытий, которые установили рядом с остановками общественного транспорта. Всего же таковых планировалось 34.

Как сообщалось, коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» ранее заключило договор на изготовление 14 конструкций за 15 миллионов 338 тысяч 142 гривны за счет городского бюджета. Таким образом, средняя стоимость одного укрытия составляет 1 миллион 95 тысяч 581 гривна.

Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, почему временные приюты на остановках, изготовленные за деньги горбюджета, стоят именно 1 миллион 95 тысяч гривен.