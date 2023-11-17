Комплексну програму соціального захисту населення «Турбота» затвердили рішенням Миколаївської обласної ради у листопаді 2020 року. Програма передбачає надання допомоги, а також виконання певних заходів щодо соціального захисту вразливих верств населення.

Про це повідомили у Миколаївській обласній раді.

Одним з напрямків цієї програми є надання грошової допомоги дітям військових, які були або перебувають у ворожому полоні на оздоровлення. Наразі, згідно цієї програми, діти військовополонених отримують одноразову фінансову допомогу на оздоровлення в розмірі 10 тисяч гривень. Проте перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик розповів, що в планах — внести зміни, згідно яких ця допомога на оздоровлення буде надаватися не одноразовою, а раз на рік.

Відповідне рішення планують розробити до наступного засідання обласної ради. До того ж, вчора під головуванням Антона Табунщика відбулося чергове засідання спеціальної комісії, де розглянули ще 9 заявок дітей військовополонених. Загалом, з початку роботи цієї програми, по 10 тисяч гривень отримали вже 268 дітей.

«Хочу зазначити, що з першого разу допомогу отримують 99% тих, хто звертається. Решту ми можемо відправити на дозбирання документів та погодити на наступному засіданні. Це відносно швидкий процес — все залежить від кількості заявок. Тож, закликаю вас звертатися за допомогою та відправляти свої заявки», — каже Антон Табунщик.

Нагадаємо, що у середу, 15 листопада, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик взяв участь у нараді за участі нардепів від Миколаївщини Олександра Пасічного і Ігоря Копитіна, а також керівників Миколаївського району стосовно ситуації з укриттями, пунктами незламності та відбудовою.