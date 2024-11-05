У США стартували президентські вибори: вже є перші результати

Дональд Трамп і Камала Гарріс. Фото: Reuters

У вівторок, 5 листопада, в США проходить основний день голосування за нового президента. Опитування показують майже однакову підтримку кандидатів.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Нагадаємо, що від Республіканської партії — Дональд Трамп (78 років), який був президентом США у 2017-2021 роках, а від Демократичної партії — 60-річна віцепрезидентка Камала Гарріс, яка була сенаторкою і генеральною прокуроркою у Каліфорнії.

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Перші результати голосування оголошуватимуть лише після закриття всіх виборчих дільниць, але десятки мільйонів американців вже проголосували відкріпними талонами чи поштою. Проголосувала і Каміла Гарріс, яка надіслала бюлетень поштою до рідного штату Каліфорнія.

Також вже проголосували на першій виборчій дільниці: за даними місцевої влади, мешканці селища Діксвілл-Нотч, у штаті Нью-Гемпшир, віддали по три голоси за Камалу Гарріс та Дональда Трампа, повідомляє CNN.

Вказується, що свої голоси віддали четверо республіканців та двоє незалежних виборців.

Селище Діксвілл-Нотч першим оголошує свої результати у день виборів. Його мешканці традиційно збираються у закритому готелі рівно опівночі для голосування.

Зазначимо, що кожен з 50 штатів проводить голосування окремо. Вибори президента США відбуваються через колегію вибірників: кожен штат має певну кількість голосів (залежно від населення), і більшість штатів віддають всі свої голоси кандидату, який переміг на всенародному голосуванні. Аби здобути перемоги, кандидату треба набрати хоча б 270 з 538 голосів колегії вибірників.

Тобто американці насправді голосують не безпосередньо за Камалу Гарріс чи Дональда Трампа, а за «виборщиків». Тому важливо, як проголосує кожен штат. Найбільше «виборщиків» у Каліфорнії — 54. У таких малонаселених штатах, як Вермонт, Вайомінг, Північна та Південна Дакота, їхня кількість мінімальна — по три виборщики.

Нагадаємо, що 10 вересня в США відбулися дебати між віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом. Згідно з результатами опитування, яке провело CNN, 63% зареєстрованих виборців вважають, що Камала Гарріс справила на дебатах сильніше враження, ніж Дональд Трамп.

Також нагадаємо, що у вересні президент України Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Нью-Йорку та представив план перемоги.