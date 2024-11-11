В Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп, — Зеленський

Кількість вогневих мобільних груп збільшать. Фото: пресслужба МВС

В Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп у областях, які «є пріоритетними цілями для російського терору».

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після Ставки.

«Ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору. Триває виконання попередніх рішень Ставки про кращу підготовку та оснащення МВГ», — зазначив президент.

На Ставці також обговорили технологічні рішення щодо боротьби з російськими керованими авіабомбами.

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Нагадаємо, що 12 листопада у Миколаєві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки дронів по місту вночі 11 листопада.

Нічний обстріл Миколаєва 11 листопада

Перші звуки вибухів в Миколаєві почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник. Станом на 02:36 влада заявила, що через обстріл сталось кілька пожеж в житлових будинках. Тоді повідомили, що внаслідок дронової атаки по Миколаєву загинули чотири людини.

Під ранок миколаївські рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Кількість загиблих зросла до пʼяти. О 06:24 пошуково-рятувальна операція була завершена.

Через нічний обстріл, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про прорив тепломережі у місті, через що є відключення від теплопостачання та газопостачання.

Також у Миколаєві та області ввели аварійні графіки відключень після нічних обстрілів. Станом на ранок без світла шість черг споживачів.

Миколаївські правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва 11 листопада, внаслідок якого загинули пʼятеро цивільних.