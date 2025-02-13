«Ніякий День Молитви не допоможе»: Голова комітету свободи слова порівняв нинішню політичну ситуацію в Україні з подіями за часів Януковича

Ярослав Юрчишин. Фото з Facebook-сторінки

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин порівняв політичні дії в Україні з подіями часів експрезидента Віктора Януковича.

У своєму дописі на сторінці Facebook він згадав події 2013-2014 років.

«Був свого часу у нас «підарешт» Янукович. Коли ситуація в країні ускладнилася, почалася економічна криза, російські технологи порадили йому знайти опонента/ку з великим антирейтингом, оголосити його/її виною в усьому і продемонструвати свою силу переслідуючи його/її. Звісно, було знайдено вигадані обвинувачення, псевдоюридичні підстави і проєкт втілився у життя», – написав він.

Він зазначив, що результатом цих дій став розрив з Європейським Союзом, переслідування преси та активістів.

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«Кажуть, історія має тенденцію повторюватися. Всі зовнішні обставини вказують на те, що зараз ми за крок від того, щоб вкотре апробований сценарій завершився трагедією. Не для політичних опонентів, а для країни. В момент, коли США чітко дали зрозуміти що порятунок України це справа України, вони не готові робити нічого, за що їм не заплатять. Коли ЄС тільки починає консолідуватися, усвідомлюючи реальність загрози. Коли Росія максимально активізується на всіх фронтах, задіювати сценарій «домової війни» дуже і дуже небезпечно. Бо насправді воюєш не з опонентом з антирейтингом для того щоб мати шанс на виборах, до яких ще треба дожити. А проти європейського майбутнього України», – написав він.

Він додав, що юридичний механізм санкцій може бути «поставлений під сумнів».

«Виношу за дужки те, що юридичний механізм санкцій може бути поставлений під сумнів. Бо якщо це політичний, а не юридичний механізм, то міжнародні суди повернуть все що було санкціоноване. Навіть те що заслужено. З відсотками. Питання час. Ніякий День Молитви не допоможе, якщо самостійно стріляти собі в голову», – резюмував Ярослав Юрчишин.

«Національна молитва»: що відомо

У середу, 12 лютого, народні депутати проголосували за встановлення Національного дня молитви. Ініціаторами даного документу виступила група народних депутатів від різних фракцій. Серед них народні депутати України від партії «Слуга народу» Давид Арахамія та Ігор Негулевський, які представляють у парламенті інтереси мешканців Миколаївської області.

Слід зазначити, що це вже не вперше народні депутати ініціюють запровадження Дня молитви в Україні. У 2023 році було подано постанову №10328 про загальнонаціональний щоденний час молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації, а пізніше — проєкт Постанови №10371 про введення святкового Дня подяки Богові.

Санкції РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції Ради національної безпеки і оборони проти кількох українських бізнесменів та депутатів.

Як стало відомо з указу президента, серед них — лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, мільярдер Ігор Коломойський, колишній лідер «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук, ексдепутат Костянтина Жеваго, фігурант у справі колишнього голови Верховного Суду Всеволод Князєв, а також український мільярдер та співзасновник «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов, який залишив Україну.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на набуття у власність земельних ділянок тощо.

Своєю чергою, Петро Порошенко вже відреагував на рішення про санкції, назвавши їх «антиконституційними» та «політично мотивованими». Він також заявив, що до цього нібито причетні президент Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів та члени Ради національної безпеки і оборони.

Також слід зазначити, що депутати фракції «Європейська Солідарність» 13 лютого заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи зупинити політичні репресії.

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що після запитання про санкції проти Петра Порошенка голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нібито залишив залу. Вона також наголосила, що в Україні «знищують парламентаризм».