Bloomberg: США та РФ у Саудівській Аравії готуватимуть зустріч Трампа і Путіна

Дональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez Monsivais

Високопосадовці зі США та Росії наступного тижня зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб обговорити можливість проведення саміту між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним до кінця місяця.

Про це повідомляє Bloomberg.

Деталі зустрічі та склад її учасників ще уточнюються, проте, за інформацією видання, до переговорної групи, ймовірно, увійдуть радники з національної безпеки. Один із співрозмовників зазначив виданню, що основною метою переговорів є визначення дати зустрічі Трампа і Путіна до початку священного місяця Рамадан у березні.

Інший високопосадовець, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що більшість європейських країн поки що не були проінформовані про ці плани.

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«Не можна просто сказати: «Завтра будуть переговори», і Україна буде там сидіти», – сказав високопосадовець журналістам у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».