«Хороша розмова, багато деталей»: Зеленський розповів про зустріч з Келлогом

Президент України Володимир Зеленський та спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог, скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Під час зустрічі обговорювалися деталі ситуації на фронті, питання повернення українських полонених та забезпечення дієвих гарантій безпеки.

«Зустріч із генералом Келлогом. Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу. Це важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась. Детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки», – написав Зеленський.

Він додав, що Україна «від першої ж секунди цієї війни прагне миру».

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«Ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з Президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7», – резюмував Володимир Зеленський.

Мирні переговори щодо України

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей»для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».