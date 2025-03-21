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Келлог: Зеленський «грав на публіку» під час зустрічі в Білому домі

Президент України Володимир Зеленський та спецпредставник президента США Кіт Келлог, фото: Віталій Носач, РБК-УкраїнаПрезидент України Володимир Зеленський та спецпредставник президента США Кіт Келлог, фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Спеціальний представник президента США щодо України Кіт Келлог заявив, що намагався підготувати Володимира Зеленського до зустрічі з Дональдом Трампом, але український лідер «зробив помилку», почавши «грати на публіку».

Він розповів, що разом із групою сенаторів намагався пояснити Володимиру Зеленському, як проходитиме зустріч у Білому домі, пише hromadske з посиланням на інтерв’ю Кіта Келлога для ABC News.

— Ми сказали йому: «Гаразд, зараз ми допоможемо тобі зрозуміти, який вигляд усе матиме, коли ти зайдеш в Овальний кабінет», — згадав спецпредставник.

За його словами, усе йшло добре, поки до кімнати не зайшли журналісти. У цей момент Володимир Зеленський «почав грати на публіку», що, на думку Кіта Келлога, було помилкою у спілкуванні з Дональдом Трампом.

Він також зазначив, що саме після цього випадкуВолодимир Зеленський зрозумів, що Дональд Трамп — зовсім інший політик, ніж Джо Байден.

Крім того, Кіт Келлог заявив, що ініціатором нещодавньої телефонної розмови між лідерами був саме Володимир Зеленський, а Дональд Трамп «великодушно» погодився на неї.

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату.  Саме тоді Дональд Трамп остаточно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США  подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News  зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія — агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.

Наразі президент США Дональд Трамп після перепалки із президентом України Володимиром Зеленським наказав співробітникам апарату нацбезпеки перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Україні.

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