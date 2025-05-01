«Тепер це дійсно рівноправна угода», — Зеленський про домовленості зі США

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський прокоментував підписання угоди про мінерали між Україною та США, зазначивши, що документ вже направлено до парламенту для розгляду. Президент наголосив на важливості уникнення затримок у його ухваленні.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні.

За словами Володимира Зеленського, угода зазнала значних змін під час підготовки і тепер є рівноправною. Вона відкриває можливості для вагомих інвестицій в Україну, модернізації виробництв та юридичних практик у державі.

Президент підкреслив, що угода не передбачає боргових зобов’язань, а включає створення фонду відновлення, який інвестуватиме в Україну і приноситиме прибуток саме тут.

Володимир Зеленський також зазначив, що співпраця з США базується на справедливих умовах, де вигоду отримують обидві сторони. Він нагадав про зустріч із Дональдом Трампом у Ватикані, яка стала основою для цієї угоди, і назвав її результат історичним. Президент висловив сподівання на подальші позитивні результати домовленостей.

Нагадаємо, що раніше «Європейська правда» писала, що документ не містить низки заявлених українським урядом положень. Зокрема, в ньому не прописані принципи управління фондом, а також не згадується про намір реінвестувати всі доходи у відбудову України протягом наступних десяти років. Ці умови мають бути включені в наступну угоду, яку сторони ще готують.

Згодом Кабінет Міністрів України оприлюднив повний текст угоди про співпрацю у сфері надрокористування, яку було підписано з урядом Сполучених Штатів 1 травня у Вашингтоні.