Умєров: Україна готова до повного припинення вогню та прямих переговорів з Росією на найвищому рівні

Рустем Умєров. Фото: Міністерство оборони

Міністр оборони Рустем Умєров, очільник української делегації у Стамбулі, після переговорів із радниками лідерів США, Франції, Німеччини та Великої Британії заявив, що Україна готова до повного припинення вогню та прямих перемовин на найвищому рівні.

Про це міністр оборони України написав у Facebook.

«Скоординували наші позиції з колегами напередодні сьогоднішньої зустрічі з російською делегацією в Стамбулі. Українська сторона підтвердила свою відданість мирним зусиллям, підкреслюючи конструктивні кроки, зроблені в останні тижні та місяці. Ми готові до повного та безумовного припинення вогню, про що зазначали раніше під час зустрічей у Джидді та Ріяді з нашими американськими партнерами. Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні. Сьогодні ми прибули до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи до стійкого та справедливого миру», — зазначив Рустем Умєров.

Він наголосив, що мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких — повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою «всіх на всіх».

Нагадаємо, що у п’ятницю, 16 травня, українська та російська делегації зустрінуться у Стамбулі для переговорів.

Раніше президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації. До списку увійшли 12 осіб, а очолить групу міністр оборони Рустем Умєров.

Крім того, Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган обговорили гарантії безпеки в Чорному морі.