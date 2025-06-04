Путін має намір відповісти на операцію України проти літаків, — Трамп

Дональд Трамп і Володимир Путін, на саміті G-20 у Гамбурзі, 7 липня 2017 року. Фото: AP/Evan Vucci

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови із американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Росія має намір відповісти на спецоперацію СБУ «Павутина».

Про це Трамп повідомив у власній соцмережі Truth Social.

«Ми обговорили атаку України на російські літаки на аеродромах, а також інші удари з обох боків. Це була хороша розмова, але вона не призведе до негайного миру», — написав Дональд Трамп.

За його словами, Володимир Путін «дуже чітко» дав зрозуміти, що Росія відповість на нещодавні удари по її військових об'єктах.

Також Дональд Трамп зазначив, що під час розмови з Путіним порушили питання Ірану — зокрема, його потенційного рішення щодо ядерної зброї.

«Я сказав Путіну, що Іран не повинен мати ядерної зброї, і, на мою думку, ми погодились у цьому питанні. Путін припустив, що братиме участь у переговорах з Іраном і, можливо, зможе допомогти прискорити вирішення цього питання», — пише Дональд Трамп.

Трамп також заявив, що Тегеран «затягує» із рішенням щодо своєї ядерної програми, і міжнародна спільнота очікує на чітку відповідь найближчим часом.