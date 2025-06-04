  • середа

    4 червня, 2025

  • 21.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 4 червня , 2025 середа

  • Миколаїв • 21.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Путін має намір відповісти на операцію України проти літаків, — Трамп

Дональд Трамп і Володимир Путін, на саміті G-20 у Гамбурзі, 7 липня 2017 року. Фото: AP/Evan VucciДональд Трамп і Володимир Путін, на саміті G-20 у Гамбурзі, 7 липня 2017 року. Фото: AP/Evan Vucci

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови із американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Росія має намір відповісти на спецоперацію СБУ «Павутина».

Про це Трамп повідомив у власній соцмережі Truth Social.

«Ми обговорили атаку України на російські літаки на аеродромах, а також інші удари з обох боків. Це була хороша розмова, але вона не призведе до негайного миру», — написав Дональд Трамп.

За його словами, Володимир Путін «дуже чітко» дав зрозуміти, що Росія відповість на нещодавні удари по її військових об'єктах.

Також Дональд Трамп зазначив, що під час розмови з Путіним порушили питання Ірану — зокрема, його потенційного рішення щодо ядерної зброї.

«Я сказав Путіну, що Іран не повинен мати ядерної зброї, і, на мою думку, ми погодились у цьому питанні. Путін припустив, що братиме участь у переговорах з Іраном і, можливо, зможе допомогти прискорити вирішення цього питання», — пише Дональд Трамп.

Трамп також заявив, що Тегеран «затягує» із рішенням щодо своєї ядерної програми, і міжнародна спільнота очікує на чітку відповідь найближчим часом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним і запропонував Росії тимчасове припинення вогню перед нею. 

Раніше перший заступник голови комітету російської Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що третій раунд переговорів із Україною можливий до кінця червня, але за умови, що Київ утримається від нових атак по російських аеродромах.

Спецоперація «Павутина»

Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.

СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.

Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що успішні українські операції, як-от нещодавня «Павутина», мають змусити Росію задуматися про дипломатичний шлях.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський анонсував обмін полоненими найближчими вихідними
Зеленський запропонував Путіну припинити вогонь до особистої зустрічі
Служба за контрактом після 60 років: Рада підтримала законопроєкт
Реклама

Читайте також:

новини

Фейковий обстріл по складу із зерном. Суд у Миколаєві почав слухати справу проти депутата «ОПЗЖ»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Тенісисти з Миколаєва вибороли медалі на обласному чемпіонаті серед дітей та молоді

Даріна Мельничук
новини

Влада Миколаєва планує відремонтувати один з поверхів будівлі мерії за понад ₴1,7 млн

Світлана Іванченко
новини

«Ростуть, як гриби. Не виконують функції», — у міськздоров’я Миколаєва скаржаться на приватні сімейні амбулаторії

Катерина Середа
новини

«Аптеки для наркозалежних» у Миколаєві: у міськраді пропонують перенести видачу препаратів з центру міста

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Служба за контрактом після 60 років: Рада підтримала законопроєкт
Зеленський запропонував Путіну припинити вогонь до особистої зустрічі
Зеленський анонсував обмін полоненими найближчими вихідними

Фейковий обстріл по складу із зерном. Суд у Миколаєві почав слухати справу проти депутата «ОПЗЖ»

Влада Миколаєва планує відремонтувати один з поверхів будівлі мерії за понад ₴1,7 млн

2 години тому

«Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні