Путін має намір відповісти на операцію України проти літаків, — Трамп
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
21:00, 04 червня, 2025
-
Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови із американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Росія має намір відповісти на спецоперацію СБУ «Павутина».
Про це Трамп повідомив у власній соцмережі Truth Social.
«Ми обговорили атаку України на російські літаки на аеродромах, а також інші удари з обох боків. Це була хороша розмова, але вона не призведе до негайного миру», — написав Дональд Трамп.
За його словами, Володимир Путін «дуже чітко» дав зрозуміти, що Росія відповість на нещодавні удари по її військових об'єктах.
Також Дональд Трамп зазначив, що під час розмови з Путіним порушили питання Ірану — зокрема, його потенційного рішення щодо ядерної зброї.
«Я сказав Путіну, що Іран не повинен мати ядерної зброї, і, на мою думку, ми погодились у цьому питанні. Путін припустив, що братиме участь у переговорах з Іраном і, можливо, зможе допомогти прискорити вирішення цього питання», — пише Дональд Трамп.
Трамп також заявив, що Тегеран «затягує» із рішенням щодо своєї ядерної програми, і міжнародна спільнота очікує на чітку відповідь найближчим часом.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним і запропонував Росії тимчасове припинення вогню перед нею.
Раніше перший заступник голови комітету російської Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що третій раунд переговорів із Україною можливий до кінця червня, але за умови, що Київ утримається від нових атак по російських аеродромах.
Спецоперація «Павутина»
Нагадаємо, спецоперацію «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.
Пізніше журналіст Юрій Бутусов розкрив деталі операції СБУ, зазначивши, що агенти проникли на територію РФ.
СБУ оцінює вартість ураженої стратегічної російської авіації на аеродромах РФ у сім мільярдів доларів.
Після масштабної атаки СБУ на російські аеродроми в мережі опублікували перші супутникові знімки авіабази дальньої авіації «Белая» в Іркутській області. Зображення свідчать про значні пошкодження та знищення російських бойових літаків.
Президент Володимир Зеленський заявив, що успішні українські операції, як-от нещодавня «Павутина», мають змусити Росію задуматися про дипломатичний шлях.
Останні новини про: Війна в Україні