Робимо все, щоб виконувати зобовʼязання перед ЄС, — Зеленський обговорив із прем’єркою Данії антикорупційний закон

Володимир Зеленський з Метте Фредеріксен. Ілюстративне фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Серед основних тем, незалежність антикорупційних органів і прогрес України на шляху до ЄС.

Про розмову Зеленський повідомив у соцмережах.

За його словами, йшлося зокрема про новий президентський законопроєкт, який гарантує незалежність НАБУ та САП. Документ уже зареєстрований у Верховній Раді, і президент очікує, що парламент підтримає його вже цього тижня.

— Зі свого боку ми робимо все, щоб виконувати зобовʼязання перед ЄС. Президентський законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів, уже зареєстровано у Верховній Раді. Вдячний Данії за його підтримку. Ми погодилися, що парламент має проголосувати за цей законопроєкт невідкладно, уже цього тижня, — заявив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, Данія наразі головує в Раді ЄС, і для північноєвропейських країн питання боротьби з корупцією має особливе значення.

Також під час розмови сторони торкнулися питання відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України в ЄС. Зеленський підкреслив важливість того, щоб максимально використати період головування Данії для ухвалення важливих рішень щодо європейської інтеграції.

Раніше Європейський Союз попередив Україну про можливе припинення фінансової підтримки у разі, якщо Верховна Рада не скасує положення законопроєкту №12414, які обмежують незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, що після того, як президент Володимир Зеленський подав свій законопроєкт щодо незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у Верховній Раді зареєстрували ще чотири альтернативні.

Слід зазначити, що парламент розгляне президентський законопроєкт щодо відновлення незалежності Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) 31 липня.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що він уже погодив текст нового законопроєкту, який має «зміцнити» незалежність антикорупційних органів, і що внесе його до Верховної Ради 24 липня.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський все ж підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Це рішення спричинило масове обурення серед народу. Після голосування Верховної Ради за даний закон у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах пройшли акції протесту з вимогою ветувати його. 23 липня на протести вийшли жителі Миколаєва.

Обшуки у НАБУ і САП 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів. Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору. Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам. Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати.

Це рішення підтримали також всі миколаївські нардепи.