У США заявили, що мир з Росією буде залежати від компромісу щодо територій

Рубіо заявив, що мир з Росією буде залежати від компромісу щодо територій. Фото: АРРубіо заявив, що мир з Росією буде залежати від компромісу щодо територій. Фото: АР

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ключовим моментом у завершенні війни Росії проти України стане територіальне питання.

Про це він сказав в інтервʼю телеканалу Fox Business.

За його словами, щоб перейти до переговорів, спершу має бути припинення вогню.

— Важко обговорювати деталі мирної угоди, коли обстрілюєш одне одного, — сказав Марко Рубіо.

Він зазначив, що в будь-якій угоді будуть поступки — і з боку Росії, і з боку України.

— Це завжди складна частина. Але такі компроміси — частина мирного процесу, — додав держсекретар.

Марко Рубіо також сказав, що США тепер краще розуміють, на яких умовах Росія може погодитися на припинення війни.

— Тепер потрібно зіставити це з тим, що готові прийняти українці та європейські союзники. Але, перш за все — самі українці, — наголосив він.

Ці заяви пролунали після візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Кремля, де 6 серпня відбулась його зустріч із Володимиром Путіним.

Згодом після візиту спецпосланця США до Росії Володимир Зеленський поговорив із Дональдом Трампом по телефону. Він зазначив, що під час розмови політики обговорили «те, що було озвучено в Москві». У розмові також брали участь і деякі європейські лідери. 

Раніше Марко Рубіо вже наголошував, що Вашингтон працюватиме над питанням мирних переговорів стільки, скільки буде потрібно. Але їхній успіх залежить не лише від США, а передусім від України та Росії.

Слід також зазначити, що за словами президента США Дональда Трампа, є велика ймовірність його особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

