США обіцяли проконсультуватися із європейськими партнерами перед зустріччю з Путіним, — Туск

Дональд Туск. Ілюстративне фото: Getty Images

Мирні переговори щодо України не можуть відбуватися без участі української сторони. Крім того, США пообіцяли провести консультації з європейськими партнерами перед зустріччю з Володимиром Путіним.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє видання The Guardian.

Він наголосив, що європейські партнери повинні чітко усвідомлювати: кордони не можна змінювати силою, а Росія не повинна отримати жодної вигоди від свого вторгнення.

— З історії ми знаємо — і Польща часто ставала жертвою, коли великі держави приймали рішення щодо інших країн без участі цих країн у переговорах, наслідки були серйозними, — наголосив Дональд Туск.

Польський прем’єр також нагадав про принцип, який залишається незмінним: «нічого про Україну без України».

В той же час, прем'єр-міністр Польщі заявив, що перед самітом Росії та США, він відчуває суміш страху і надії, його цитує агентство Reuters.

— Американська сторона пообіцяла, що перед зустріччю на Алясці проконсультується зі своїми європейськими партнерами щодо своєї позиції. Я буду чекати... на результати зустрічі президентів Трампа і Путіна — у мене багато страхів і чимало надії, — заявив Дональд Туск.

Раніше повідомлялось, що європейські лідери хочуть провести переговори з Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським президентом Володимиром Путіним на Алясці.