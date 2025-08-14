У Кремлі розповіли, як пройде зустріч Трампа з Путіним на Алясці. Фото: АА

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Росії Володимира Путіна на Алясці розпочнеться 15 серпня близько 22:30 за київським часом. Переговори пройдуть у форматі тет-а-тет за участі перекладачів.

Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитують російські медіа «РИА Новости» та «Интерфакс».

Після цього лідери дадуть спільну пресконференцію, а потім відбудуться переговори у розширеному форматі — по п’ять учасників з кожної сторони.

Головна тема обговорення — врегулювання війни в Україні, а також інші міжнародні та регіональні питання.

Від Росії у переговорах візьмуть участь:

Сергій Лавров — міністр закордонних справ

Юрій Ушаков — помічник Путіна

Андрій Білоусов — міністр оборони

Антон Силуанов — міністр фінансів

Кирило Дмитрієв — голова Російського фонду прямих інвестицій