У Кремлі розповіли, як пройде зустріч Трампа з Путіним на Алясці
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
14:38, 14 серпня, 2025
-
Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Росії Володимира Путіна на Алясці розпочнеться 15 серпня близько 22:30 за київським часом. Переговори пройдуть у форматі тет-а-тет за участі перекладачів.
Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, якого цитують російські медіа «РИА Новости» та «Интерфакс».
Після цього лідери дадуть спільну пресконференцію, а потім відбудуться переговори у розширеному форматі — по п’ять учасників з кожної сторони.
Головна тема обговорення — врегулювання війни в Україні, а також інші міжнародні та регіональні питання.
Від Росії у переговорах візьмуть участь:
- Сергій Лавров — міністр закордонних справ
- Юрій Ушаков — помічник Путіна
- Андрій Білоусов — міністр оборони
- Антон Силуанов — міністр фінансів
- Кирило Дмитрієв — голова Російського фонду прямих інвестицій
Більше про зустріч Трампа і Путіна
Нагадаємо, 15 серпня президент США Дональд Трамп проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска.
Білий дім також розглядає можливість запросити на Аляску президента України Володимира Зеленського. Сам Зеленський заявив, що планується тристороння зустріч на рівні лідерів США, України та Росії. Точна дата поки не визначена, але, за даними CBS News з посиланням на власні джерела, вона може відбутися вже наприкінці наступного тижня.
Раніше Дональд Трамп запевнив європейських лідерів, що під час зустрічі з Володимиром Путіним 15 серпня не обговорюватиме питання українських територій і наполягатиме на безумовному припиненні вогню.
Водночас The Telegraph повідомляє, що під час переговорів на Алясці Трамп може висунути пропозиції, які включатимуть економічні поступки Росії. За інформацією видання, міністр фінансів США Скотт Бессент аналізує можливі компроміси, здатні пришвидшити досягнення домовленості про припинення вогню. Серед них — надання Росії доступу до рідкісноземельних корисних копалин на окупованих територіях України, де розташовані два найбільших родовища літію.
Ще однією можливою пропозицією може стати доступ Росії до природних ресурсів у Беринговій протоці, яка відділяє її від американської Аляски.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.