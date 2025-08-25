Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

До Києва приїхав прем’єр-міністр Норвегії

Візит прем'єр-міністра Норвегії до Києва 25 серпня 2025 року. Фото: МЗС УкраїниВізит прем'єр-міністра Норвегії до Києва 25 серпня 2025 року. Фото: МЗС України

У понеділок, 25 серпня, до Києва приїхав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Про його візит повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає обороні, і ми цінуємо цю надійну солідарність», — наголосив він.

За даними пресслужби норвезького уряду, Йонас Гар Стере проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

«У цей критичний час важливо підтвердити нашу незмінну підтримку України, яка бореться за самозахист. Ми повинні продовжувати і посилювати тиск на Росію», — заявив прем’єр Норвегії.

Слід зазначити, що до 25 серпня до Києва також прибув і міністр фінансів і віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл.

Нагадаємо, що Норвегія разом з Німеччиною профінансують передачу Україні двох систем ППО Patriot. Зараз вони перебувають у Німеччині, але їх планують передати «якнайшвидше». США вже підтвердили, що замінять передані комплекси новими.

Крім того, Норвегія долучиться до закупівлі радарів від німецької компанії Hensoldt та систем протиповітряної оборони від норвезького виробника Kongsberg.

Історичне золото: миколаївська гімнастка Перемета стала чемпіонкою світу у складі збірної України

У День Незалежності з полону повернулися миколаївські морпіхи

2 години тому

