Заступник мера Миколаєва відмовився відповідати на питання по своєму профілю: «Це до Личко»

Заступник мера Миколаєва Анатолій Петров та очільниця управління освіти Ганна Личко, колаж МикВістіЗаступник мера Миколаєва Анатолій Петров та очільниця управління освіти Ганна Личко, колаж МикВісті

Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров, який курує соціально-гуманітарну сферу відмовився відповідати на питання журналістів, які безпосередньо стосувались сфери його компетенції.

Сьогодні, 10 вересня, журналістка «МикВісті» звернулась до профільного віцемера Миколаєва з кількома питаннями.

На сайті Миколаївської міської ради було опубліковано проєкт рішення щодо визначення тривалості роботи закладів дошкільної освіти (дитсадків) міста. Ми попросили Анатолія Петрова пояснити суть цього документа, на що той сказав, що не знає, та порадив запитати у начальниці управління освіти Ганни Личко. 

— До Личко, дзвоніть до Личко. Не готовий, — сказав Анатолій Петров.

Зазначимо, що цим проєктом рішення визначається, що дитячі садки працюють з 1 вересня по 31 травня, а влітку «можуть функціонувати чергові заклади дошкільної освіти». 

Проект рішення Миколаївської міської ради щодо тривалості роботи дитсадків містаПроект рішення Миколаївської міської ради щодо тривалості роботи дитсадків міста

Друге наше питання стосувалось ситуації з якістю харчування дітей у школах Миколаєва, про що сьогодні з’явилось декілька публікацій від батьків у соціальній мережі Facebook. 

— Не прокоментую, — сказав профільний заступник міського голови.

Так кормлять дітей у школах Миколаєва, на це з бюджету витратять 14 млн грн до кінця рокуТак кормлять дітей у школах Миколаєва, на це з бюджету витратять 14 млн грн до кінця року, фото: Ганна Шевченко

Раніше «МикВісті» отримали інформацію від читачів інформацію про те, що в одній зі шкіл Миколаєва батьки платили близько 1000 гривень за підручнки, а також «скидувались» на ремонт сходів. Ми попросили Анатолія Петрова розказати, чи можуть існувати фонди школи чи класів, та в якому вигляді, чи можна збирати з батьків гроші на підручники, ремонти в навчальних закладах, побутову хімію чи купівлю обладнання тощо. Але і на це питання він відмовився відповідати.

— Не прокоментую. Не готовий сказати. Це до Личко питання, —сказав Анатолій Петров.

— Але ви профільний заступник. Нас читають батьки цих дітей, і можливо варто пояснити, на що можна збирати гроші, а на що не можна, — звернулась до цього журналістка.

— Давайте я з’ясую у Личко і потім прокоментую…, — сказав Анатолій Петров.

Редакція «МикВісті» намагалась поставити ці питання очільниці управління освіти Миколаєва Ганні Личко, однак вона не відповідає на дзвінки журналістів.

За даними Миколаївського центру журналістських розслідувань Nikcenter за 7 місяців 2025 року віцемеру Анатолію Петрову нараховано ₴627,8 тисяч з бюджету Миколаєва, зокрема

  •  ₴130 тисяч в межах посадового окладу;
  •  ₴218 тисяч надбавок, в тому числі за високі досягнення;
  •  ₴76,8 тисяч матеріальної допомоги на оздоровлення;
  •  ₴10 тисяч лікарняних;
  •  ₴7,5 тисяч на відрядження;
  •  ₴67 тисяч відпускних;
  •  ₴118 тисяч преміальних.

У середньому щомісячно заступник міського голови Анатолій Петров з січня по липень отримував близько 90 тисяч гривень нарахувань з бюджету.

За даними декларації за 2024 рік, Анатолій Петров на посаді заступника міського голови Миколаєва з гуманітарних питань заробив 933,1 тисячі гривень, що у середньому складає 77,7 тисячі гривень на місяць

З вулиць Миколаєва приберуть ще 7 незаконних будок

6 годин тому

Цьогоріч у Миколаєві нарахували 5500 безпритульних собак

Альона Коханчук

Головне сьогодні
