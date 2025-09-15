Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Трамп вперше назвав Росію «агресором» у війні з Україною

Фото: AP Photo / Evan Vucci Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo / Evan Vucci Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп уперше назвав Росію «агресором» у війні проти України, продемонструвавши жорсткішу позицію щодо Москви.

Про це повідомляє Politico, пише «Європейська правда».

— Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. З Росії трохи більше, але коли ти агресор, то втрачаєш більше», — сказав Дональд Трамп під час розмови з журналістами говорячи про втрати обох сторін.

Раніше Дональд Трамп утримувався від засудження Росії за вторгнення. У лютому його адміністрація разом із РФ та Північною Кореєю відхилила резолюцію ООН, яка підтверджувала територіальну цілісність України та визнавала Росію агресором. Також США виступили проти заяви G7 із відповідним формулюванням.

У квітні Дональд Трамп публічно звинувачував Україну у війні, заявивши, що «не можна розпочинати війну проти країни, яка у 20 разів більша за тебе, а потім чекати, що тобі дадуть кілька ракет».

Проте влітку його риторика змінилася. Адміністрація США почала чинити більший тиск на Володимира Путіна, який блокує спроби Дональда Трампа організувати прямі мирні переговори з Володимиром Зеленським.

«Я зупинив сім воєн і думав, що ця буде для мене легкою, але вона виявилася складною», — сказав Дональд Трамп, коментуючи війну Росії проти України.

Попри посилення риторики, жорсткіша позиція Трампа не змусила Кремль сісти за стіл переговорів. Через це адміністрація США стикається з дедалі більшими закликами запровадити проти Росії нові, більш суворі санкції.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв про намір найближчими днями провести ще одну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Раніше Дональд Трамп підтвердив, що прагне сприяти укладенню мирної угоди між Києвом і Москвою, попри невизначеність із можливістю особистих переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Нещодавно він також заявив, що не має окремого послання для Володимира Путіна щодо війни в Україні. За його словами, російський лідер сам ухвалить рішення, а США вже діятимуть, виходячи з цього.

Водночас президент РФ сказав, що проведе переговори, якщо український лідер приїде до Москви.

Війна в Україні

Обстріли Херсонщини: загинула людина, двоє поранених, пошкоджені будинки
Польські військові навчатимуться в українців боротися з російськими дронами
У Росії заявили про «війну з НАТО», якщо ті збиватимуть дрони: Єрмак відповів
новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
новини

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

Аліна Квітко
новини

На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вітрила Ротарі»: у Миколаєві стартує 12-та Міжнародна Чорноморська регата

Даріна Мельничук
Війна в Україні

У Росії заявили про «війну з НАТО», якщо ті збиватимуть дрони: Єрмак відповів
Польські військові навчатимуться в українців боротися з російськими дронами
Обстріли Херсонщини: загинула людина, двоє поранених, пошкоджені будинки

«Повалення конституційного ладу», — Мер Південноукраїнська поскаржився в СБУ на депутатів Порошенка, які готують йому імпічмент

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

5 годин тому

На Миколаївщині планують витратити ₴1,6 млрд на утримання доріг

Альона Коханчук

