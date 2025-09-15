Трамп вперше назвав Росію «агресором» у війні з Україною

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo / Evan Vucci Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп уперше назвав Росію «агресором» у війні проти України, продемонструвавши жорсткішу позицію щодо Москви.

Про це повідомляє Politico, пише «Європейська правда».

— Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. З Росії трохи більше, але коли ти агресор, то втрачаєш більше», — сказав Дональд Трамп під час розмови з журналістами говорячи про втрати обох сторін.

Раніше Дональд Трамп утримувався від засудження Росії за вторгнення. У лютому його адміністрація разом із РФ та Північною Кореєю відхилила резолюцію ООН, яка підтверджувала територіальну цілісність України та визнавала Росію агресором. Також США виступили проти заяви G7 із відповідним формулюванням.

У квітні Дональд Трамп публічно звинувачував Україну у війні, заявивши, що «не можна розпочинати війну проти країни, яка у 20 разів більша за тебе, а потім чекати, що тобі дадуть кілька ракет».

Проте влітку його риторика змінилася. Адміністрація США почала чинити більший тиск на Володимира Путіна, який блокує спроби Дональда Трампа організувати прямі мирні переговори з Володимиром Зеленським.

«Я зупинив сім воєн і думав, що ця буде для мене легкою, але вона виявилася складною», — сказав Дональд Трамп, коментуючи війну Росії проти України.

Попри посилення риторики, жорсткіша позиція Трампа не змусила Кремль сісти за стіл переговорів. Через це адміністрація США стикається з дедалі більшими закликами запровадити проти Росії нові, більш суворі санкції.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв про намір найближчими днями провести ще одну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

Раніше Дональд Трамп підтвердив, що прагне сприяти укладенню мирної угоди між Києвом і Москвою, попри невизначеність із можливістю особистих переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Нещодавно він також заявив, що не має окремого послання для Володимира Путіна щодо війни в Україні. За його словами, російський лідер сам ухвалить рішення, а США вже діятимуть, виходячи з цього.

Водночас президент РФ сказав, що проведе переговори, якщо український лідер приїде до Москви.