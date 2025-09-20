Зеленський: Україна веде переговори, аби повернути з російського полону ще 1000 людей

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне звільнити з російського полону тисячу людей, і наразі ведеться робота над відповідними списками.

Про це повідомили в Інтерфакс-Україна.

— Про обмін Рустем Умєров говорив з Мединським (помічник Путіна) — вони в контакті. Хочемо забрати 1000 людей, працюють над списками, — сказав глава держави під час зустрічі з журналістами у п’ятницю.

Водночас президент зазначив, що українська сторона готова до зустрічі з російською делегацією, але такі переговори повинні приносити результат.

— Ми прочитали всі їхні меморандуми, ми їх добре знаємо. І вони наші прочитали — вони їх вивчили дуже добре. Вони знають, що вони хочуть, а ми знаємо, що хочемо ми. Ми можемо просто з ними зустрічатися без будь-якого руху вперед — і саме такі пусті зустрічі їм вигідні, але це не наближає до миру, — наголосив він.

За словами Зеленського, після попередніх контактів російська сторона не виконала домовленостей.

— Росіяни в черговий раз збрехали, оскільки після зустрічі мала бути домовленість про обмін, а також про те, в якому форматі зустрічаються лідери, щоб спробувати домовитися про закінчення війни, про той чи інший етап. Але після зустрічі була лише домовленість про обмін, — повідомив Володимир Зеленський.

Президент вважає, що Москва затягує процес:

— Повернулись і сказали: «Давайте обмін пройде, цивільних… після цивільних буде дзвінок з Рустемом, обговоримо далі». Вони мали дзвінок. Тепер кажуть: «Треба напевно, ще щось зробити – технічні зустрічі». Тобто вони відтягують все. — додав він.

