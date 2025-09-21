Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Кремль знову робить заяви про нібито готовність до переговорів з Україною

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, фото: censor.netПрессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, фото: censor.net

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що російський президент Володимир Путін «залишається відкритим» до врегулювання війни шляхом мирних переговорів.

Дмитро Пєсков, якого цитують російські медіа, заявив, що «Путін, як і Трамп, зберігає зацікавленість у мирному врегулюванні української ситуації».

Водночас він поклав провину за відсутність прогресу на Захід, назвавши Велику Британію «одним із лідерів табору прихильників війни». Дмитро Пєсков заявив, що Лондон чинить тиск на Росію, підтримує санкції та нібито заважає врегулюванню конфлікту.

Раніше  Дмитро Пєсков заявляв, що переговори між Росією та Україною наразі перебувають у стані паузи.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито не проти зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським, але місце переговорів має бути Москва.

Останні новини про: Війна в Україні

Останні новини про: Війна в Україні

