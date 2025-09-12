У Кремлі визнали паузу у переговорах з Україною, але заявили про наявність каналів зв’язку

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, фото: censor.net

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори між Росією та Україною наразі перебувають у стані паузи.

Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС.

За його словами, попри паузу, канали комунікації між переговорними групами зберігаються.

«Кремль констатує паузу в переговорах між Росією і Україною, хоча канали спілкування переговорних груп є», — сказав Дмитро Пєсков.

Він також зауважив, що «не варто надягати рожеві окуляри» та чекати «блискавичних результатів» від переговорів. Водночас прессекретар Кремля заявив, що Росія нібито готова продовжувати мирний процес, однак, на його думку, європейські країни «заважають мирним зусиллям».

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що гарантії безпеки під час врегулювання війни повинні бути надані як Україні, так і Росії.