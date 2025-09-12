Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Кремлі визнали паузу у переговорах з Україною, але заявили про наявність каналів зв’язку

фото: censor.netПрессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, фото: censor.net

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори між Росією та Україною наразі перебувають у стані паузи.

Про це повідомляє російська державна агенція ТАСС.

За його словами, попри паузу, канали комунікації між переговорними групами зберігаються.

«Кремль констатує паузу в переговорах між Росією і Україною, хоча канали спілкування переговорних груп є», — сказав Дмитро Пєсков.

Він також зауважив, що «не варто надягати рожеві окуляри» та чекати «блискавичних результатів» від переговорів. Водночас прессекретар Кремля заявив, що Росія нібито готова продовжувати мирний процес, однак, на його думку, європейські країни «заважають мирним зусиллям».

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що гарантії безпеки під час врегулювання війни повинні бути надані як Україні, так і Росії.

Також раніше повідомлялось про те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито не проти зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським, але місце переговорів має бути Москва.

Нагадаємо, що  президент України Володимир Зеленський нагадав, про закінчення терміни з того моменту, як Дональд Трамп дав Росії 14 днів на підтвердження готовності до переговорів на рівні лідерів.

До цього, у Білому домі заявляли, що Дональд Трамп не хоче вводити нові санкції проти Росії, однак готовий це зробити, якщо буде необхідно.

Польща стягує 40 тисяч військових до кордонів з Білоруссю та Росією
На Миколаївщині нічні атаки «Шахедів» спричинили пожежу: пошкоджено інфраструктуру
Шестеро поранених і зруйновані будинки: наслідки обстрілів Херсонської області
